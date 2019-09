TMW - Roma, Diawara: "Il gioco di Fonseca è perfetto per me"

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista della Roma Amadou Diawara commenta in zona mista il successo della Roma contro il Basaksehir. Queste le sue parole raccolte da TMW: “Mi trovo molto bene con Fonseca, è un gioco fatto per me, si esce spesso palla al piede e sono contento. Non prendere gol è importante e oggi siamo contenti per questo, nel calcio che giochiamo e che chiede il mister non possiamo giocare una partita senza segnare, se poi non prendiamo gol è ancora meglio.

Centrocampista ideale al mio fianco? Per me la formazione la fa il mister e chi mette è indifferente, chiunque gioca deve aiutare la squadra a vincere. Nel primo tempo Fonseca era arrabbiato, ci ha dato delle indicazioni all’intervallo ed è andata bene. La partita non era semplice perché avevamo un avversario bravo e non potevamo entrare subito in partita, siamo stati lenti a farlo ma l’importante è aver fatto bene e siamo contenti.

Bologna? Posso giocare, sto bene fisicamente e se Fonseca ha bisogno io ci sono, mi alleno ogni giorno per farmi trovare pronto”.