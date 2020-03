tmw Roma, Diawara in gruppo ma si fermano Perotti e Cengiz Under

vedi letture

Allenamento interamente a porte chiuse quest'oggi per la Roma, che domani sfiderà il Siviglia nella gara degli ottavi di Europa League. Lavoro individuale Per Perotti, vittima di un affaticamento polpaccio, così come Under: il turco lamenta un affaticamento al quadricipite. Al contrario, Amadou Diawara ha disputato tutta la seduta in gruppo.