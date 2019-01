TMW - Roma e Milan in pressing su Piatek, ma per giugno. Juve e Napoli out

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Roma e Milan continuano a stare in pressing per Krzysztof Piatek, attaccante polacco del Genoa. I due club hanno chiesto informazioni negli scorsi mesi - i giallorossi addirittura a ottobre - e continuano a lavorare per il polacco. Valutazione alta, intorno ai 30 milioni di euro, ma i giallorossi dovranno sostituire uno fra Edin Dzeko e Patrik Schick, mentre il Milan è alle prese con la situazione di Gonzalo Higuain, ancora da riscattare dalla Juventus.

NO DI JUVE E NAPOLI - Proprio i bianconeri hanno deciso di mollare la presa su Piatek, preferirendo altri profili (e confermando Mario Mandzukic, magari con l'arrivo di Mbappé), mentre il Napoli è oramai a un passo da Kouame, valutato circa 20 milioni di euro da Preziosi. Possibile comunque un'asta per il pistolero, considerando che anche altri club esteri sono sul suo profilo.