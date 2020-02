vedi letture

Roma e Milan studiano il profilo di Toljan in vista della prossima stagione

Sirene dal mercato sempre attive in Serie A e in particolare per il laterale del Sassuolo, Jeremy Toljan, tra le rivelazioni della squadra di Roberto De Zerbi. Il laterale tedesco, stando a quanto appreso dalla nostra redazione, avrebbe attirato su di sé le attenzioni di Roma e Milan, entrambe a caccia di un laterale difensivo affidabile in vista della prossima stagione. Gli scout delle due squadre avrebbero osservato con attenzione le ultime prestazioni dell'ex Borussia Dortmund, che è arrivato la scorsa stagione al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto.