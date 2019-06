TMW - Roma, ecco Fonseca: "Sono molto contento e motivato"

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

Inizia l'avventura in giallorosso di Paulo Fonseca. Il neo tecnico della Roma, in attesa del raduno ufficiale a Trigoria fissato per mercoledì, è infatti atterrato pochi minuti fa a Fiumicino (col volo AZ 593). "Sono molto contento e molto motivato", le sue prime parole rilasciate ai cronisti presenti.

Guarda le immagini e i video di TMW!