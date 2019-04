Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Roma Federico Fazio ha parlato in zona mista ai microfoni di TMW al termine della sfida vinta contro la Sampdoria: “Per noi è stato importante aver vinto questa partita - ha esordito -. Si è vista una squadra cattiva, compatta, con voglia di vincere, abbiamo lottato dal 1’ all’ultimo. Adesso dobbiamo continuare così perché ci mancano sette finali. Le parole di Ranieri mi hanno aiutato? Sicuramente sì. Contro la Fiorentina avevamo fatto una grande prestazione, è mancata la vittoria, ma meritavamo di più. Abbiamo giocato tre partite in sei giorni e siamo una squadra in crescita. Non prendere gol dà fiducia alla squadra per affrontare queste sette finali con la voglia di vincere e di arrivare tra le prime quattro. Se giochiamo con questa viglia e con questo carattere possiamo portare a casa dei punti molto importanti. Gli infortuni? In questo momento dobbiamo essere positivi e prendere il buono di questa partita. Dobbiamo prendere tutto ciò che abbiamo fatto di positivo per affrontare queste sette finali”.