tmw Roma, Feratovic ha firmato. Arriva dall'NK Bravo, contratto di quattro anni

vedi letture

Come da noi anticipato la scorsa settimana, si è chiuso in queste ore l'affare Amir Feratovic, difensore sloveno classe 2002 proveniente dall'NK Bravo e ora passato alla Roma: per il centrale firma stamane, con De Sanctis che ha chiuso l'affare per una cifra vicina ai 400mila euro. Per il giovane calciatore che ha firmato un contratto di quattro anni ci sarà spazio nella Primavera giallorossa, almeno inizialmente.