tmw Roma, Fienga: "Non so dove si opererà Zaniolo. Dzeko? Mi sono già espresso"

"Operazione Zaniolo? Non so dove si opererà". A dirlo è stato il CEO della Roma Guido Fienga all'uscita dall'Assemblea di Lega tenuta quest'oggi a Milano che ha approvato all'unanimità la creazione di una media company coi fondi privati. "Quale futuro per Dzeko? Mi sono già espresso", ha poi detto Fienga prima di andare via (riferimento a queste dichiarazioni, clicca qui)