TMW - Roma, Florenzi: "Senza paura non solo al derby, ma in tutto il torneo"

Fonte: dal nostro inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi, terzino della Roma, ha parlato in zona mista al termine del pareggio interno contro il Genoa: "Siamo soddisfatti di gran parte della gara, soprattutto la fase offensiva. In quella difensiva ci sono cose da migliorare ma servirà tempo per assimilare quanto chiede il mister. Lavoriamo dall'8 luglio e il tempo non è dalla nostra parte ma serve migliorare. Per alcuni tratti però stasera abbiamo fatto molto bene".

Rinforzo in difesa? "Non posso rispondere, non sono domande da fare a me".

Che rapporto con i tifosi? "Con loro non ho mai litigato, sia chiaro. Ho apprezzato molto lo striscione e quanto ci hanno incitato per tutti e novanta i minuti. Hanno visto che non abbiamo mollato e non ci siamo disuniti. Quando dai tutto puoi uscire a testa alta, ed anche i tifosi tra virgolette possono essere contenti della prestazione. Abbiamo sudato per questa maglia".

Derby? "Arriviamo bene. Questa settimana sarà importante lavorare sugli errori in entrambe le fasi. Sappiamo che è partita particolare, serviranno nervi saldi e provare ad imporre il nostro gioco con coraggio. Senza paura, non solo con la Lazio: in tutto il campionato".

Dualismo con Zappacosta? "Penso proprio di no. Possiamo dare tanto sia a questa squadra che alla Nazionale. Davide è venuto per darci mano, non sono ancora pronto per giocare 50 partite di seguito e vedrai che ognuno avrà la sua chance. Non va guardato il singolo ma la squadra. Sono a disposizione dell'allenatore come sempre, da quando gioco per la Roma. Dall'1 all'11 per me, se necessario, vanno bene tutti i ruoli".