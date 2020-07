tmw Roma, Fonseca ha 8 partite per meritarsi la conferma: Baldini intrigato dallo Spalletti ter

Tre sconfitte consecutive, addio alla prossima Champions, rischio preliminari di Europa League con partenza a settembre. Nella Roma che si sta accartocciando sempre più su se stessa è partita la consueta ricerca al capro espiatorio. Dai giocatori all'allenatore, perché anche Paulo Fonseca è entrato nel mirino di una società che sta sconfessando qualsiasi cosa fatta da un anno a questa parte. Perché al portoghese non basta aver convinto per la prima parte della stagione, trovando una quadratura durante eventi tempestosi. La barca si è capovolta ora, non solo per colpa del tecnico, ma la probabilità di finire a mare è alta.

OTTO PARTITE PER SALVARSI - Fonseca adesso ha un obiettivo e mezzo. Il primo, probabilmente il più importante per meritarsi la riconferma, è rintuzzare l'assalto del Milan ai gironi di Europa League. I rossoneri, sonnecchianti per oltre metà campionato, si ritrovano a due punti e potrebbero dare l'assalto al quinto posto, escludendo il Napoli già ammesso alla prossima competizione avendo vinto la Coppa Italia. Fonseca deve fronteggiare l'assalto di Pioli, altrimenti le acque si faranno ancora più agitate. L'altro mezzo obiettivo è l'Europa League stessa: il Siviglia è un ostacolo duro, ma affondare di fronte a Monchi potrebbe essere la definitiva bandiera bianca.

COME L'ANNO SCORSO... In questo senso le idee sarebbero anche chiare, ma il rischio è ritrovarsi con la candela ridotta a lumicino, come un'estate fa. Quando in partenza era Antonio Conte il preferito, salvo poi ripiegare su Gian Piero Gasperini. Incassato il no anche del tecnico dell'Atalanta dal calderone è uscito il nome di Fonseca, per una nuova rivoluzione alla Rudi Garcia. Era andata meglio con il francese. Così Baldini, consulente di Pallotta, sfoglia la margherita: vorrebbe Pochettino che, però, aspetta sempre una big. Oppure è affascinato dallo Spalletti ter: c'è un rapporto molto forte tra i due, sarebbe la soluzione certamente più semplice. Certo, servirebbe capire come risponderebbe la piazza alla terza esperienza con l'allenatore che, di fatto, ha tolto Totti dal campo.