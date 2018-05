TMW - Roma, Gandini: "Ci aspetta una grande partita, ce la giochiamo"

Fonte: Dal nostro inviato a Roma, Pietro Lazzerini

L'amministratore delegato della Roma Umberto Gandini, a margine del pranzo istituzionale con la dirigenza del Liverpool, ha parlato così ai media presenti, tra i quali anche TuttoMercatoWeb.com: "Sono molto contento di essere in semifinale e di giocarcela anche oggi. Barcellona-bis? Non so come finirà, non ho la palla di cristallo, ma sarà sicuramente una grande partita".