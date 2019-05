TMW - Roma, Gasperini chiederà tre anni. Ma prima il confronto con la Dea

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Testa e cuore all'ultima gara di campionato contro il Sassuolo. Solo a partire dalla prossima settimana, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini comincerà a fare delle valutazioni suo suo futuro: in questo momento è tutto sospeso, perché il tecnico di Grugliasco sta pensando solo alla decisiva partita contro il Sassuolo che potrebbe qualificare la Dea alla Champions League 2019/20.

Confronto con Percassi - I primi giorni della prossima settimana andrà in scena l'incontro con la famiglia Percassi. Gasperini vuole vederci chiare e con la qualificazione alla prossima Champions detterà le condizioni: rinforzi adeguati per disputare un girone di Champions League dignitoso, ma soprattutto nessuna cessione. Perché non si può ripartire da zero nella stagione in cui l'Atalanta deve subito partire forte. A quel punto la palla passerà al numero uno della Dea, che dovrà dare risposte nette e precise in questa direzione. Altrimenti sarà addio.

Lo vuole la Roma - Solo dopo questo primo passaggio, partirebbe quindi il confronto con la Roma. Quello vero e proprio: nel club giallorosso tutti stanno convergendo sul suo nome, convinti che Gasperini possa essere l'allenatore ideale per valorizzare un gruppo giovane e ricco di talento.

Gasperini però vuole vederci chiaro, chiederà alla società un squadra competitiva per lottare per le prime posizioni e tempo per lavorare, quindi un importante contratto triennale per sviluppare un progetto a lungo termine.