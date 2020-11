tmw Roma, giornata di riposo. In campo Smalling e Santon: l'inglese può recuperare per giovedì

Giornata di riposo in casa Roma dopo la sconfitta per 4-0 al San Paolo contro il Napoli. A Trigoria si sono allenati infatti soltanto Chris Smalling e Davide Santon, con il primo che cercherà di tornare a disposizione per la gara di giovedì in Europa League. Cresce l'ottimismo per il recupero dell'inglese per lo Young Boys.