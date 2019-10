TMW - Roma-Hallfredsson, pista tiepida. Ore di valutazione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma sta pensando a come risolvere la questione centrocampo. Con ben quattro infortunati come Diawara, Pellegrini, Cristante e Mkhitaryan, il tecnico Paulo Fonseca fa la conta a metà, tra nuove possibilità - come l'inserimento di uno svincolato - e possibili adattamenti. Al momento però l'idea è quella di non aggiungere un nuovo profilo come Emil Hallfredsson, accostato proprio ai giallorossi nelle ultime ore. La pista è tiepida, un contatto tra le parti potrebbe esserci oggi, ma è difficile che l'affare vada in porto.

ORE DI VALUTAZIONE - C'è da dire che Hallfredsson può rappresentare una discreta alternativa: ha sempre giocato con la nazionale islandese, pur essendo svincolato. Nelle ultime settimane altri due profili - quello dell'islandese Birkir Bjarnason o quello del colombiano Guarin - hanno trovato squadra, altrimenti poteva esserci un'accelerata.