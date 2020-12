tmw Roma, il club prepara il ricorso per il caso Diawara. Va consegnato entro il 10

La Roma starebbe preparando il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni per il caso Diawara. Il centrocampista infatti era stato schierato contro l'Hellas Verona nonostante non fosse stato inserito nella lista dei 25 calciatori da presentare alla Lega a inizio stagione. Una dimenticanza costata cara alla squadra giallorossa a cui era stato inflitta la sconfitta per 3-0 a tavolino. Il primo ricorso, alla Corte d'Appello Federale, era stato respinto e ora i giallorossi proveranno nuovamente a far valere le proprie ragioni. Il ricorso andrà presentato entro il 10 dicembre, ovvero quando saranno passati 30 giorni dalla sentenza della Corte d'Appello.