Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gerson ha scelto il suo futuro, e spinge per andare al Flamengo. Domani, secondo quanto raccolto da TMW, la società brasiliana sarà a Roma per portare un’offerta più alta della precedente che non era stata considerata sufficiente. Il giocatore ha scelto i rossoneri brasiliani come destinazione e al momento non considera altre alternative.