TMW - Roma, il punto su Di Francesco: tempo fino al derby

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C'è chi chiedeva subito la testa di Eusebio Di Francesco, dopo la sconfitta odierna della Roma contro il Bologna. Invece sono ore di riflessione per i giallorossi: vero è che rischiano tutti, ma la rivoluzione può attendere ancora una settimana. Cosa significa? Che in primis non saranno ammessi passi falsi contro il Frosinone, in casa, mercoledì prossimo. Poi ci sarà il derby, contro la Lazio: lì ci potrebbero essere grandi cambiamenti in casa capitolina. Insomma, fino alla prossima pausa è difficile vedere una Roma con Di Francesco con meno di 7 punti in 3 partite.

E per la sostituzione? Antonio Conte sembra fuori per due motivi: innanzitutto lo stipendio percepito, poi il contenzioso con il Chelsea che lo blocca almeno fino a novembre. Per lui rimane ancora viva la pista Milan, anche se dipenderà molto da Gattuso. Possibili identikit corretti sono quelli di Montella - che però non convince a campionato in corso - oppure di Donadoni. Non è da escludere, però, un nome straniero. Ma è ancora presto.