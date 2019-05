TMW - Roma, il punto sulla panchina: Sarri il favorito, contatti con Gasp

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma non ha ancora sciolto le riserve per la panchina. Perché negli ultimi giorni sono risalite le quotazioni di Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea, soprattutto dopo le dichiarazioni della non certezza della riconferma a Londra. I giallorossi vogliono un top in panchina, dopo il no di Antonio Conte stanno puntando forte sull'ex Napoli.

ALTERNATIVE - Il piano B, che alla fine seconda scelta non è poi così tanto, è Gian Piero Gasperini. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra le parti, ma l'idea è quella comunque di capire che cosa farà Sarri, con una deadline fissata per fine mese. D'altro canto l'allenatore dell'Atalanta preferirebbe altre destinazioni (Juve su tutte, Milan alla pari) con l'altro nome che rimane Marco Giampaolo. Situazione cristallizzata, come due mesi fa: la decisione avverrà al termine del campionato.