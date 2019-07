TMW - Roma, il sogno è Fekir: contatto per la stella del Lione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nabil Fekir, trequartista classe '93 del Lione, è un profilo che piace ormai da tempo a diversi club in giro per l'Europa. Fra questi - secondo quanto raccolto da TMW - c'è anche la Roma, che ha avuto un contatto per valutare la fattibilità dell'operazione. Un sondaggio fra le parti, con il presidente del club francese, Aulas, che chiede una cifra comunque importante. Ad ogni modo, in caso di partenza di Zaniolo, per la Roma Fekir rappresenterebbe il grande obiettivo di mercato.