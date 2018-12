Fonte: Jacopo Aliprandi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio di ieri a Cagliari, in doppia superiorità numerica e maturato nei minuti finali, la Roma si è tornata ad allenare già da oggi in vista della gara contro il Viktoria Plzen. La formazione giallorossa è in ritiro da questa mattina e resterà a Trigoria fino alla partenza per la Polonia.