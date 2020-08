tmw Roma, interesse per Axel Disasi del Reims

La Roma lavora per il futuro e sta cercando profili giovani e di valore per rafforzare la squadra di Paulo Fonseca in vista della prossima stagione. Un nome particolarmente apprezzato in tal senso, è quello del centrale difensivo del Reims Axel Disasi. Classe 1998, il giocatore si è messo in luce con una grande stagione in Ligue 1 attirando l’interesse di numerosi club di Premier League. La Roma sta lavorando per farsi trovare pronta anche a fronte di una concorrenza molto importante.