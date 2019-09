TMW - Roma, ipotesi Spinazzola alto a sinistra. Kolarov terzino

Fonte: dal nostro inviato Pietro Lazzerini

© foto di Insidefoto/Image Sport

Spunta una nuova ipotesi di formazione per la Roma questa sera per la gara contro il Basaksehir. Secondo quanto raccolto dal nostro inviato nella capitale Paulo Fonseca starebbe valutando la possibilità di utilizzare Leonardo Spinazzola come esterno mancino alto nel 4-2-3-1, con Aleksandar Kolarov nel ruolo di terzino. Confermatissimi, invece, Justin Kluivert sull'out opposto e Edin Dzeko in attacco.