Fresco di addio dall’Al Hilal, con una finestra sul futuro in Portogallo dove ha costruito la sua carriera ricca di successi, Jorge Jesus emerge come ipotesi per un eventuale dopo Eusebio Di Francesco. Dal 2009 fino all’estate tra Benfica e Sporting CP, sono proprio questi i club che lo seguono e lo hanno già contattato con forza in vista di giugno. Però occhio alla Roma: l’ipotesi giallorossa sta emergendo in queste ore in caso di addio da Di Francesco se i risultati dovessero continuare a mancare.