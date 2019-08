TMW - Roma-Juventus, domani summit per Rugani e Higuain

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di domani Roma e Juventus si vedranno per capire i margini di una doppia operazione. Gonzalo Higuain rimane il primo obiettivo per i giallorossi, dando il via a un possibile domino con Dzeko e Icardi come attori secondari. Durante il summit verrà valutata anche la posizione di Daniele Rugani, uno dei principali obiettivi per la difesa (con Lovren del Liverpool).

AFFARI IN PRESTITO CON OBBLIGO CONDIZIONATO - Higuain continua però a pensare di rimanere a Torino, oltre che per una questione salariale anche per il proprio ego: non vorrebbe essere trattato come un pacco postale, un po' come Dybala. Un affare non semplice: il prestito sarebbe di circa 9 milioni di euro, con obbligo in caso dovesse arrivare la Champions League. Idea simile per Rugani: 5 milioni di euro come base più un riscatto verso i 20-25.