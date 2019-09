Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Nikola Kalinic è pronto a diventare un nuovo attaccante della Roma. Poco fa l'ex Fiorentina è sbarcato nuovamente in Italia, a Fiumicino, pronto a cominciare l'avventura con quella che sarà la sua terza squadra in Italia. E ne è felice, come dichiara ai cronisti presenti all'aeroporto, mentre posa con la sciarpa giallorossa: "Sono molto felice di essere di nuovo in Italia".