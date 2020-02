TMW - Roma, Kolarov: "Niente drammi adesso, ne usciremo con Fonseca"

Fonte: Dall'inviato, Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aleksandar Kolarov, esperto laterale della Roma, ha analizzato in zona mista la sconfitta casalinga patita col Bologna. Questo quanto raccolto da TMW: "Siamo ancora alla prima settimana di febbraio, mancano tante partite ed è tutto aperto. Non la vedo così male sinceramente".

Perché lei in zona mista?

"Ho chiesto io di parlare, sono il più anziano ed è dunque giusto che sia io a venire qui. Tanti compagni sono giovani, sono appena arrivati o non parlano bene l'italiano".

Le hanno dato fastidio i fischi dei tifosi?

"No".

Cos'è successo?

"Sinceramente non l'ho capito".

Come si spiega questo momento della Roma?

"Esistono anche i periodi negativi nel calcio, possono capitare e non bisogna fare drammi. Dobbiamo sapere che non abbiamo fatto una bella partita, né oggi né nelle uscite precedenti. Ma serve solo lavorare".

Come uscirne?

"Allenandoci in campo. Ripeto, non la vedo così negativamente. I problemi ci sono, il Bologna stasera ha meritato: cosa dobbiamo fare? Meglio di così, è facile. È giusto ammettere che loro stavano meglio in campo, non troviamo alibi, ma mi tengo stretti i miei amici. Insieme a loro e all'allenatore usciremo da questo momento, più uniti che mai".