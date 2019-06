Fonte: Andrea Losapio

La Roma vuole blindare Gianmarco Cangiano, giovanissimo esterno offensivo classe 2001. Come raccolto da TMW il ragazzo ha tante richieste, ma la Roma non vuole lasciarselo scappare. La fumata bianca è vicina, il talento è pronto a legarsi alla Roma per altri 4 anni