TMW - Roma, la mancata Champions taglia la formazione Under 23

Abbiamo accennato proprio questa mattina di Carmine Gautieri sempre più vicino alla panchina della Triestina, ma sul tecnico, secondo quanto raccolto da TMW, emerge un curioso retroscena estivo. Gautieri, infatti, ambito allora anche da Catania e Salernitana, era quasi legato alla Roma, con la quale c'erano stati contatti per la panchina della formazione Under 23 che il club capitolino aveva intenzione di far nascere: il mancato approdo in Champions, però, ha stravolto i piani della proprietà giallorossa, che ha congelato il progetto (al quale, come noto, ha aderito già dalla passata stagione solo la Juventus).

Con il tecnico che si è quindi trovato svincolato.