Striscione shock a Trigoria, alla vigilia del tanto atteso derby della capitale. "Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma", è infatti il messaggio lasciato dai tifosi biancocelesti davanti ai cancelli del quartier generale giallorosso. Un altro attacco, dopo i ripetuti cori della Curva Nord "Zaniolo salta con noi", all'indirizzo del giovane centrocampista della Roma, recentemente infortunatosi (e già operatosi) al legamento crociato. Nel poco simpatico striscione si nota anche una carrozzina per disabili. Aria già tesissima, dunque, in vista della gara di campionato prevista domani alle ore 18.

Questa la foto scattata dall'inviato di TMW: