tmw Roma, le immagini della rifinitura in vista del Gent: anche Petrachi a bordo campo

Rifinitura in corso per la Roma, attesa domani dalla sfida in Belgio contro il Gent in Europa League. La squadra di Fonseca è scesa in campo a Trigoria dopo una seduta video, per un riscaldamento con torello, corsa, esercizi di rapidità e focus tattico. In gruppo Diawara che non sarà comunque convocato. A bordo campo anche il ds Gianluca Petrachi. Di seguito le immagini di TMW: