TMW - Roma, le immagini della rifinitura: Smalling ancora a parte

Fonte: Dall'inviato a Trigoria, Dario Marchetti

Lunga giornata di vigilia per la Roma in vista della gara di domani contro il Basaksehir, esordio stagionale in Europa League. In questi minuti la squadra giallorossa sta sostenendo a Trigoria l'allenamento di rifinitura, con il ds Petrachi spettatore interessato. Ancora lavoro individuale per Smalling.

Di seguito le immagini di TMW: