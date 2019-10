Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Roma continuano ad accavallarsi infortuni su infortuni. Nel corso della partita di oggi contro la Sampdoria si sono infatti fermati Bryan Cristante e Nikola Kalinic. Per il primo fastidio al pube, per il secondo contusione al ginocchio sinistro. Entrambi i calciatori andranno valutati nelle prossime ore.