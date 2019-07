TMW - Roma, lunedì possibili visite per El Shaarawy. Le cifre dell'affare

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Federico Gaetano

Trattativa in dirittura d’arrivo per la cessione di Stephan El Shaarawy dalla Roma allo Shanghai Shenhua. Come raccolto da TMW, la Roma incasserà 15 milioni di euro più 5 di bonus. Lunedì possibili le visite mediche. L’attaccante classe 1992 firmerà invece un contratto triennale da 16 milioni di euro a stagione.