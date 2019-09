TMW - Roma, Mancini: "Che emozione il derby, non vedevo l'ora"

Fonte: Dall'Olimpico, Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gianluca Mancini, difensore della Roma, alla fine del derby con la Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone: "Le partite vanno giocate, sono molto difficili, non sono due punti persi. Siamo alla seconda di campionato, dobbiamo ancora entrare in condizione. Bisogna cercare di migliorare. E' stato un derby giocato a viso aperto. Per noi era importante non perdere il match, poi parleremo con il mister".

C'è stato un momento in cui hai pensato di perderla? "No, sinceramente no. Loro hanno preso dei pali, ma anche noi. Ogni volta che andavamo su avevo la sensazione che potessimo segnare. Alla fine le squadre erano lunghe perché la condizione era quella che era".

La pausa ci voleva? "Chi va in nazionale dovrà far bene lì, al ritorno vedremo questa partita insieme al mister e cercheremo di migliorare in tante cose. Siamo all'inizio e dobbiamo farlo".

Come hai vissuto il tuo primo derby? "E' stato molto emozionante. Non vedevo l'ora di fare riscaldamento ed entrare in campo. Appena sono entrato ho visto i nostri tifosi che cantavano e ci spingevano, è stata veramente una bella emozione. Ho sempre pensato che questo sia il derby più bello d'Italia, il più sentito. Sono felice di aver giocato, sarebbe stato meglio vincere ma è stato bello".