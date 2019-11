TMW - Roma, Mancini: "Felice per il gol. Con Smalling mi trovo bene"

Fonte: Dall'inviato Dario Marchetti

Il difensore della Roma Gianluca Mancini è intervenuto in zona mista per commentare la netta vittoria di oggi contro il Brescia: “Il gol? Andiamo piano, c’è tanto da fare, sono giovane e sono alle prime partite della stagione. Sono contento per l’impegno e per quello che sto facendo per la squadra, poi il gol è un’emozione incredibile, era il primo qua all’Olimpico. Sono contento però che loro non abbiano segnato, è merito di tutti”.

Sul secondo tempo: “È cambiata la manovra, eravamo più determinati, pressavamo di più i difensori del Brescia. Nel primo tempo avevamo idee, ma non riuscivamo a trovare gli spazi, quando le squadre si chiudono è più difficile fare gol”.

Cosa vi ha detto Fonseca all’intervallo? “Il mister pretende tanto, ci ha stimolato e ci ha detto di aumentare il ritmo”.

Che aria tira nello spogliatoio? “Prima della sosta, anche se avevamo perso a Parma, avevamo fatto 7 partite sempre con gli stessi uomini ed eravamo tranquilli. Sappiamo quello che facciamo durante gli allenamenti. Lavoriamo tutti al 100% e siamo un gruppo unito”.

Su Smalling: “È un giocatore fortissimo come del resto sono gli altri. Ha esperienza, mi guida, io guido lui. Ci troviamo bene insieme”.