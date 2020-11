tmw Roma, Mancini, Ibanez e Smalling presenti all'allenamento. Potrebbero essere convocati

Consueta divisione tra chi ha giocato e chi no, nell'allenamento della Roma all'indomani della vittoria in Europa League contro il Cluj. Mancini, Ibanez e Smalling hanno alternato lavori personalizzati ad alcune esercitazioni con i compagni. Questi momenti in gruppo sono funzionali a testare le loro condizioni, fermo restando che poi sarà Paulo Fonseca, dopo un confronto con lo staff medico e i giocatori stessi, a decidere la loro convocazione per la trasferta di Napoli.