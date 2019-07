TMW - Roma, Mancini in dirittura d'arrivo. Quinquennale a 2 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Roma è in dirittura d'arrivo per Gianluca Mancini, difensore ventitrenne dell'Atalanta. Le parti stanno tentando di limare gli ultimi dettagli, per una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro, comprensiva di bonus. Un'operazione che era già stata impostata a gennaio, mai veramente in corsa il Milan, negli ultimi giorni accostato allo stopper più per un'azione di disturbo.

QUINQUENNALE DA 2 MILIONI DI EURO - Oltre alla questione economica dei club, c'è quella per il giocatore: un quinquennale da 2 milioni di euro annui, fino al 30 giugno del 2024. Intanto la Fiorentina ha presentato ricorso per il trasferimento dal Perugia all'Atalanta, dove Mancini era stato pagato "solamente" 200 mila euro, mentre Alessandro Santopadre, portiere nonché figlio del presidente, valutato oltre il milione: i viola avevano il diritto al 50% dei diritti economici del calciatore in caso di trasferimento e sostengono che il doppio trasferimento sia stato un modo per aggirare la clausola.