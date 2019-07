TMW - Roma-Mancini, si lavora sulla formula. Possibile prestito con obbligo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta sta per cedere Gianluca Mancini alla Roma, ma c'è ancora qualche piccolo scoglio sul pagamento. I giallorossi vorrebbero ripetere una sorta di operazione Cristante, preso in prestito l'anno scorso per 5 milioni di euro con riscatto obbligatorio a 25, con pagamento nel 2020. Un modo per entrambe di salvare i bilanci: quello nerazzurro la prossima stagione, quello romanista di dilazionare il pagamento.

VALUTAZIONE DA 25 - I nerazzurri hanno oramai trovato l'accordo con la Roma, ma, appunto, potrebbero utilizzare la stessa formula. Prestito intorno ai 5 milioni, obbligo fissato a 20, di fatto portando le entrate sul bilancio 2021-22, ancora intonso in questo senso. Anche perché, con l'approdo in Champions League, quest'anno l'Atalanta non ha bisogno di avere altre entrate.