TMW - Roma, Marcano: "Vittorie che ci fanno sperare. Ranieri ha fiducia in me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo conquistato contro l'Udinese, il giocatore della Roma Ivan Marcano è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com in mixed zone:

Roma più vicina al quarto posto?

"Queste ultime vittorie ci hanno dato fiducia per la corsa Champions, ci sono stati anche risultati positivi, sembra che le squadre davanti ci abbiano aspettato e affrontiamo le prossime gare con grande fiducia e con grande voglia di conseguire i nostri obiettivi".

Come ti sei trovato sulla sinistra?

"Bene, era molto che non giocavo lì. Non giocavo 90 minuti da alcune partite e non ero fisicamente al 100% ma è andata bene, volevo aiutare la squadra e sono contento".

Soddisfatto della tua esperienza a Roma fino a questo momento?

"Sicuramente a livello individuale speravo di più, ma deve essere autocritico per prima cosa, c'è tempo spero di fare le cose nel migliore dei modi per ricambiare la fiducia che la squadra ha riposto in me".

Cosa è cambiato per te da Di Francesco a Ranieri?

"Sono due grandi allenatori, penso che Di Francesco non contava molto su di me, ma quello che un calciatore deve fare è guardare soprattutto se stesso e ora con Ranieri sto avendo più spazio, ha fiducia in me e le cose stanno andando bene".

Stagione fallimentare o stagione transitoria?

"'E' un giudizio che spetta a voi. Si deve parlare alla fine, se arriviamo all'obiettivo avremmo comunque dovuto fare di più ma la Champions League è un obiettivo importante e dobbiamo aspettare la fine della stagione per parlare".