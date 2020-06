tmw Roma, mercoledì di nuovo in campo contro la Samp: Lopez verso il recupero. Zaniolo out

L’ultima partita ufficiale della Roma risale al primo marzo in casa del Cagliari. Un 4-3 che confermava il cambiamento di rotta della squadra di Fonseca dopo un avvio di 2020 decisamente negativo e appesantito dagli infortuni di Zaniolo e Diawara. Tre mesi e mezzo dopo i giallorossi torneranno in campo nel primo infrasettimanale della Serie A alla ripresa post-Covid.

Le assenze - Il 24 giugno all’Olimpico arriverà la Sampdoria e la Roma conta di recuperare Pellegrini (alle prese con qualche acciacco muscolare), Mancini e Pau Lopez. L’ex Atalanta domani dovrebbe rientrare in gruppo dopo la slogatura del gomito, mentre lo spagnolo sta lavorando con un pallone più leggero per evitare di sovraccaricare il polso fratturato ma anche lui dovrebbe tornare tra i convocati mercoledì prossimo. L’unico assente, dunque, dovrebbe essere Zaniolo che tornerà stabilmente in gruppo dai primi di luglio.

Gli impegni di giugno - Prima di quel momento la Roma dovrà affrontare nell’ordine Sampdoria e Milan per un giugno comunque più soft rispetto a chi deve recuperare le partite della 25^ giornata o ha giocato la Coppa Italia.

La probabile formazione anti-Samp - Fonseca intanto ha pochi dubbi sulla formazione che scenderà in campo contro la squadra di Ranieri. Confermato il 4-2-3-1 con Mirante in vantaggio su Pau Lopez e difesa composta da Santon, Mancini, Smalling e Kolarov. A centrocampo la coppia dovrebbe essere composta da Veretout e Diawara, mentre sulla trequarti dietro Dzeko ci saranno Carles Perez, Mkhitaryan (in vantaggio su Pellegrini) e Kluivert.