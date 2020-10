tmw Roma-Milan, sfida per Dalot: i rossoneri proseguono nei contatti per il portoghese

Diogo Dalot può sbarcare presto in italia. Il classe '99 di Braga è uno dei giocatori più richiesti nella massima serie nostrana. La Roma lo sta valutando con forza, perché giocatore che può agire sia da terzino che da primo di destra in una retroguardia a tre. Il Manchester United non lo libera facilmente ma i contatti proseguono così come col Milan. Trattativa difficile per il prestito ma i contatti sono andati avanti pure oggi con la società rossonera. Il Milan spinge per prestito con diritto.