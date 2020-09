tmw Roma, Milik in partenza da Ciampino per sostenere le visite alle ginocchia

Arkadiusz Milik è arrivato da poco all'aeroporto di Ciampino, a Roma, dove prenderà il volo che lo porterà in Svizzera (e non in Austria come inizialmente paventato) a svolgere la prima parte di visite mediche con la Roma. Insieme a lui anche il suo agente Pantak, con i giallorossi che hanno chiesto test approfonditi alle ginocchia prima di dare il via libera alla definizione della trattativa.