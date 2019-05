TMW - Roma, Mirante: "Abbiamo fallito l'obiettivo principale, peccato"

Fonte: Dal nostro inviato, Dario Marchetti

Antonio Mirante, portiere della Roma, ha parlato a margine della consegna dei premi USSI, rispondendo a varie domande su presente e futuro del club: "Abbiamo fallito l'obiettivo principale, la qualificazione in Champions, ci dispiace perché avevamo cominciato a crederci ad un certo punto della stagione. Serviva più continuità di prestazioni e risultati. La Roma ci deve stare sempre in Champions".

Se mi sento il primo portiere per l'anno prossimo? "Mi sento portiere della Roma e basta. Nelle grandi squadre c'è sempre competizione in tutti i ruoli, questo serve da stimolo".

Punto debole di quest'anno? "Hanno giocato un ruolo tanti fattori, come i tanti infortuni, il cambio di allenatore che comunque ha un po' influito all'inizio. Queste cose ci ha fatto perdere quei punti che non ci hanno permesso alla fine di entrare in Champions. La differenza del resto è stata di pochi punti".

L'addio di De Rossi? "E' stata una cosa commovente per tutti noi, che fa avvicinare ancor di più i tifosi al calcio. Anche le altre tifoserie hanno dimostrato stima a affetto per Daniele".