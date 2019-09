© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Henrik Mkhitaryan si avvicina sempre di più alla Roma. Il fantasista dell'Arsenal arriverà infatti meno di due ore in Italia. Poi, successivamente, si recherà a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il club giallorosso. Infine, il trequartista armeno andrà in sede per firmare il contratto che lo legherà ai capitolini.