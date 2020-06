tmw Roma, Mkhitaryan spinge per restare. Kluivert può andar via: contatti con l'Atletico Madrid

Roma al lavoro per la permanenza di Henrikh Mkhitaryan, trequartista armeno classe '89 arrivato dall'Arsenal la scorsa estate nell'ultimo giorno di calciomercato. Il club giallorosso è soddisfatto del rendimento dell'ex stella di Borussia Dortmund e Manchester United che a sua volta - a differenza di quanto accadeva a Londra - nella Capitale si sente al centro del progetto e spinge per restare.

L'Arsenal chiede 20 milioni di euro - Col giocatore, la Roma ha già una bozza d'accordo favorito anche dalla volontà del giocatore di restare alla Roma. C'è però da trovare l'accordo coi gunners, che valutano Mkhitaryan 20 milioni di euro.

E Kluivert? Nelle ultime ore, è emersa l'ipotesi di un Justin Kluivert nell'operazione. Il calciatore olandese è valutato dalla Roma 35 milioni di euro e con un conguaglio a favore del club giallorosso tra i 10 e i 15 milioni di euro l'affare potrebbe chiudersi. Al momento, però, l'Arsenal non pare intenzionato ad accelerare e per Kluivert occhio all'Atletico Madrid, club che ha mosso già dei passi concreti per l'attaccante olandese.