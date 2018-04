TMW - Roma, Nainggolan in gruppo. Le immagini della rifinitura

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Giacomo Iacobellis

Buone notizie per la Roma dal Camp Nou. Come raccolto da TMW durante la rifinitura, Radja Nainggolan lavora infatti a pieno ritmo col resto del gruppo, prendendo parte persino alla partitella. Il centrocampista belga scalpita dunque per partire titolare nella sfida di domani sera contro il Barcellona. Questi il video e le foto della rifinitura dei giallorossi realizzati dal nostro inviato al Camp Nou: