TMW - Roma, nell'operazione Andersen può rientrare anche Frattesi

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Gregoire Defrel, la Roma pensa a mettere sul piatto anche Davide Frattesi per arrivare al difensore della Sampdoria Joachim Andersen. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, i giallorossi potrebbero cedere ai blucerchiati il centrocampista classe 1999, ma solamente dopo aver esercitato la recompra prevista nell'accordo col Sassuolo. Il nazionale Under 20 è reduce intanto dal prestito all'Ascoli della passata stagione.