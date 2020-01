© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mert Cetin potrebbe presto cambiare aria. La Roma ha intenzione di mandare a giocare il turco, prelevato la scorsa estate dal Genclerbirligi. Il Galatasaray per ora ha inoltrato una proposta di 850 mila euro per il prestito di 18 mesi, con un possibile diritto di riscatto ancora da concordare. I giallorossi potrebbero però preferire una soluzione interna (per non perderlo di vista). Su di lui ci sono Hellas Verona e Sampdoria, alla ricerca di un altro difensore con cui rinforzare la retroguardia.