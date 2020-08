tmw Roma, non solo il Villarreal su Fazio: anche il Benfica punta il difensore argentino

Sirene lusitane per Federico Fazio. Il difensore argentino, in uscita dalla Roma, è da giorni nel mirino del Villarreal, in quello che per lui sarebbe un ritorno nella Liga spagnola, dove ha giocato a lungo con la maglia del Siviglia. Al submarino amarillo, peraltro, ritroverebbe anche Unai Emery. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, però, sulle sue tracce vi è anche il Benfica, interessato a rinforzare ulteriormente la propria difesa dopo aver già definito l'arrivo di Vertonghen appena prima di Ferragosto.