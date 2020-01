© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Udinese non ha alcuna intenzione di privarsi in questa finestra di calciomercato di Rolando Mandragora. La Roma nelle ultime ore è tornata alla carica per il centrocampista classe '97, ma per la società bianconera l'ex Crotone è troppo importante e quindi non ha alcuna intenzione di privarsene adesso. Mandragora piace anche alla Fiorentina.